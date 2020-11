🎥 Exact een kwarteeuw (!) geleden maakte Gianluigi Buffon zijn debuut als profdoelman

Gianluigi Buffon was al profvoetballer toen sommigen onder ons nog aan de papfles hingen of zelfs niet op deze aardbol rondliepen. Op 19 november 2020 is het exact een kwarteeuw geleden dat hij zijn debuut maakte als profvoetballer.

Gianluigi Buffon is hét Juventus-boegbeeld bij uitstek, maar zijn debuut maken deed Gigi bij Parma. Op 19 november 1995 stond de Italiaan voor het eerst tussen de palen in de Serie A. De 17-jarige snaak hield toen meteen de netten schoon tegen AC Milan (0-0). 🇮🇹 17-year-old goalkeeper Gianluigi Buffon made his Serie A debut #OTD in 1995(!) 🤯#UCL pic.twitter.com/buSUjY60mz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 19, 2020 In 2001 verliet hij Parma voor Juventus, waar hij vandaag de dag nog steeds actief is. Hij degradeerde mee naar de Serie B en in 2018 verliet hij de club voor een eenjarig avontuur bij PSG. Ook dit seizoen is Buffon nog van waarde voor De Oude Dame. De 176-voudige international speelde al 180 minuten in de Serie A. Dit bericht bekijken op Instagram Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)