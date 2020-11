Barça-directeur klapt uit de biecht: "Neymar was twintig miljoen euro verwijderd van een terugkeer"

FC Barcelona deed de voorbije seizoenen verwoede pogingen om Neymar terug naar Camp Nou te halen. Een deal was nooit zo dichtbij als in augustus 2019.

"In augustus 2019 reisden we met een delegatie van FC Barcelona naar Parijs om de transfer van Neymar af te ronden", klapt Javier Bordas uit de biecht bij Cadena Cope. "We boden 110 miljoen euro plus Jean-Clair Tobido, Ivan Rakitic en Ousmane Dembélé."

PSG had eerder 222 miljoen euro op de Catalaanse bankrekening gestort om de Braziliaan naar Parijs te halen. "Ze waren akkoord met de aangeboden spelers, maar vroegen 130 miljoen euro. We probeerden alles, maar bereikten uiteindelijk geen akkoord."