🎥 Italiaanse trainer vier wedstrijden geschorst na unieke balverovering

In de Italiaanse Serie C is de trainer van Catania bestraft. Hij waande zich even voetballer en pakte zowaar uit met een balverovering.

De zenuwen werden Giuseppe Raffaele wat teveel tijdens de competitiewedstrijd tegen Vibonese. Catania verdedigde een 2-1 voorsprong en diep in de blessuretijd leed een speler van de thuisploeg balverlies. Het gebeurde allemaal voor de neus van de Raffaele die dan maar besloot om zelf in te grijpen. Hij stapte het veld op, veroverde de bal en kreeg meteen een rode kaart onder zijn neus geduwd. Het leverde hem een schorsing van vier speeldagen op.