Lovende woorden voor Anderlecht: "Daar staan ze veel, veel verder dan het Engelse voetbal"

Youri Tielemans en Romelu Lukaku waren woensdag de uitblinkers bij de Rode Duivels tegen Denemarken. Het tweetal is gevormd bij Anderlecht en maakt nu grote sier in Europa. Op vlak van jeugdopleiding scoort RSCA bijzonder hoog op wereldniveau.

Paars-wit bracht maar liefst 42 spelers voort die nu actief zijn in de 31 beste UEFA-competities. Urbain Haesaert was tussen 2010 en 2018 hoofdscout bij Anderlecht en is nu nog vol lof over zijn ex-werkgever.

Verder dan Engeland en Italiaanse en Spaanse clubs

"Ik zou de opleiding van Anderlecht zeker bij de beste 10 zetten, zelfs naar de beste 5 van Europa. Ten opzichte van het Engelse voetbal staat Anderlecht veel, veel verder. Maar ook tegenover Italiaanse en Spaanse clubs", was Haesaert lovend over RSCA bij Sporza.

Ondertussen kiest Anderlecht nog harder dan ooit tevoren voor de eigen jeugd. De youngsters worden al veel sneller in het eerste elftal gedropt. Het cijfer zal de komende jaren dus alleen maar toenemen.