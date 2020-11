'Voormalige topcoach van Espanyol en Tottenham biedt zichzelf aan bij Barcelona om over te nemen van Koeman'

Ronald Koeman is met FC Barcelona barslecht aan het seizoen begonnen. De Catalaanse grootmacht puurde amper elf punten uit zeven wedstrijden. Een mogelijke opvolger heeft zich alvast aangeboden.

De naam van Mauricio Pochettino werd voor de aanstelling van Ronald Koeman al genoemd als één van de kandidaten om coach van FC Barcelona te worden. Volgens de Spaanse kranten heeft de Argentijn zichzelf nu aangeboden op Camp Nou.

Pochettino is werkloos sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur. De kans is echter klein dat zijn vraag een positief antwoord zal krijgen. Barça is niet van plan om grote wijzigen door te voeren met de voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht.