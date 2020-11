Droomtransfer voor nieuwe Rode Duivel?

Op 9 november kreeg Thomas Foket te horen dat hij zich bij de selectie van de Rode Duivels kon voegen. Iets dat ook de waarde van de speler zeker ten goede komt.

Voor het eerst sinds 2017 kon Thomas Foket zich opnieuw Rode Duivel noemen. Na het uitvallen van meerdere spelers werd Foket op het laatste moment nog bij de selectie gehaald.

Speelminuten

In de wedstrijd tegen Denemarken mocht hij nog invallen voor Thorgan Hazard en was hij goed voor een assist. Nu duikt de naam van Thomas Foket op in verschillende transferdossiers.

Bondscoach Roberto Martínez was zeer tevreden over Foket: "Hij zou een voorbeeld moeten zijn voor elke jonge gast. Na zijn hartproblemen vocht hij gewoon terug. Ik was heel fier om hem er weer bij te zien en goed te zien presteren."

De goede prestaties van de 26-jarige flankverdediger gingen niet onopgemerkt voorbij. Enkele clubs hebben zelfs al concrete interesse getoond in de Belg die nu uitkomt voor Stade Reims in de Ligue 1. Zo zouden onder meer Parma (Italië), Marseille (Frankrijk) en Schalke 04 (Duitsland) grote interesse tonen in de ex-speler van KAA Gent.

Volgens Transfermarkt.com zou de waarde van Thomas Foket €5.5 miljoen bedragen.