Belgische voetbalbond reageert op overwinning Virton: "Dat is nu dé vraag"

Excelsior Virton mag volgend seizoen een proflicentie aanvragen. En de Belgische voetbalbond mag de club niét tegenhouden om dat te doen. Al is de strijd nog niet gestreden.

De Mededingingsautoriteit heeft beslist dat Excelsior Virton dat recht niet mag ontnomen worden. “Virton heeft de rechtbank ook gevraagd om dit seizoen toegelaten te worden tot het profvoetbal”, aldus Stefan Van Loock in een persbericht. “Maar dat is afgewezen.”

De Belgische voetbalbond legt zich echter niet meteen neer bij het arrest. “De vraag is of de licentievoorwaarden voor profvoetbal effectief in strijd zijn met het mededingingsrecht omdat ze te streng zijn. Dat vraagt onderzoek.”

De KBVB neemt dan ook akte van de beslissing van de rechter. “Gezien de lopende procedure gaan we ons dan ook onthouden van verdere verklaringen”, besluit de Belgische voetbalbond bij monde van de woordvoerder.