Dejaegere over de manier waarop Gent spelers de deur wijst: "Op deze manier vond ik het not done"

Brecht Dejaegere is langs een achterpoortje moeten vertrekken bij AA Gent en dat steekt wel voor de man die lid was van de kampioenenploeg. In de Franse tweede klasse, bij Toulouse, herleeft hij nu.

Bij Gent kwam hij niet meer aan spelen toe. "Peter Balette vertelde me op 8 september dat ik naar de B-kern moest. Terwijl ik net opnieuw speelminuten gekregen had tegen Antwerp onder Bölöni. Dat het een beslissing van bovenaf was, had ik vrij snel door. Ik ben teleurgesteld in de manier waarop ze me naar de B-kern stuurden", zegt hij in HLN.

Dejaegere ziet dat hij niet de enige was die afgedankt werd. Renato Neto en Nana Asare kregen het nieuws ook op niet al te elegante wijze. "Zulke jongens kan je enkel naar de B-kern verwijzen als ze zich misdragen. Op deze manier vond ik het not done. Nana en Renato waren op en top profs, dan kan je ook op een andere manier - bijvoorbeeld met een gesprek - aangeven dat het tijd is om te vertrekken."