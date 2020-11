Bestuurskamer van Manchester City verdeeld over Guardiola, maar zijn contractverlenging heeft een ander en héél belangrijk doel

Pep Guardiola heeft zijn aflopende contract verlengd en blijft tot 2023 coach van Manchester City. Nochtans is er in de bestuurskamer verdeeldheid over de Catalaan. Al heeft de contractverlenging een ander doel.

Pep Guardiola werd naar Manchester City gehaald om de Champions League te winnen, maar de Beker met de Grote Oren staat nog steeds niet in de prijzenkast van the Citizens. Er zijn al langer twijfels binnen de bestuurskamer over de Catalaan. Maar Manchester City wil Lionel Messi naar de Premier League halen. En die opdracht is simpelweg onmogelijk als Guardiola na het seizoen zou vertrekken. Bovendien is Guardiola dé man die het beste uit de Vlo naar boven kan halen.