Eupen mist twee sterkhouders tegen Standard

Eupen neemt het op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League op tegen Standard. De club moet het echter zonder twee sterkhouders doen, want Benoit Poulain en Mamadou Koné zijn er niet bij.

Benat San Jose vertelde op zijn persconferentie dat hij twee belangrijke spelers zal moeten missen voor de wedstrijd tegen Standard. Benoit Poulain en Mamadou Koné zijn er niet bij. "Er zijn geen coronabesmettingen, maar Mamadou is geblesseerd en Benoit heeft een spiercontractie", aldus de trainer van Eupen.

Jammer voor de club, want Poulain is een belangrijke speler geworden in de defensie van Eupen. Ook Koné speelde dit seizoen al 9 wedstrijden voorin bij de Panda's, maar de Ivoriaan kon nog niet scoren.