🎥 Rondje Europa: Wat doet Ter Stegen zo ver uit het doel? Haaland treft 4x raak

Zaterdag stonden er in Europa enkele interessante affiches op het programma. In Spanje kwam Barcelona op bezoek bij Atletico Madrid. En bij Dortmund hing het langverwachte debuut van toptalent Youssoufa Moukoko in de lucht.

Premier League

Manchester United won voor de interlandbreak overtuigend met 1-3 van Everton. Toch staat het nog steeds geparkeerd op een teleurstellende veertiende plaats. Er moest dus gewonnen worden tegen promovendus West Bromwich Albion.

Maar er was weinig spektakel op Old Trafford. In de tweede helft kreeg Manchester United een strafschop.

Sam Johnstone redde en leek even de grote held te worden, maar de penalty moest hernomen worden. De doelman van West Bromwich sprong te vroeg van zijn lijn. Bruno Fernandes miste zijn tweede poging niet en legde de 1-0 eindstand vast.

Zaterdagavond stond er in Duitsland het duel tussen Hertha Berlijn en Dortmund op het programma. Het werd een Belgisch onderonsje. Bij Dortmund stonden Axel Witsel en Thomas Meunier in de basis. Thorgan Hazard keek toe vanop de bank. Ook Hertha Berlijn had met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio twee Rode Duivels tussen de lijnen lopen.

Hertha Berlijn kwam op voorsprong na een heerlijk afstandschot van Matheus Cunha. Zaterdagochtend geraakte bekend dat Erling Haaland werd verkozen tot het toptalent van 2020.

Dat vierde de Noor enkel zoals hij dat kan. Met vier treffers maakte hij de vroege achterstand ongedaan. Ook Guerreiro pikte zijn doelpuntje mee. De eindstand werd 2-5.

✌️ | Vier doelpunten in 32 minuten, daarom is Erling Haaland de nieuwe Golden Boy! 😎🇳🇴#BSCBVB pic.twitter.com/2lQhB5Js8O — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2020

Tijdens de wedstrijd waren alle ogen gericht op het pas 16-jarige wonderkind Youssoufa Moukoko. De speler van Dortmund zat voor een allereerste keer in de selectie. In de tweede helft mocht hij vier minuten voor tijd invallen. Met zijn 16 jaar en 1 dag is hij de jongste debutant ooit in de Bundesliga.

La Liga

In Spanje keken vanavond Atletico Madrid en Barcelona elkaar in de ogen. Atletico-aanvaller Luis Suarez miste het weerzien met zijn Barcelona na een positieve coronatest.

Een wedstrijd met kansen voor beide ploegen. Vlak voor rust werd Yannick Carraco net voorbij de middenlijn aangespeeld. Plots verschijnt Marc-André Ter Stegen voor de neus van onze landgenoot. Die kapt de doelman uit en schoot van ver de openingstreffer binnen.

🇧🇪 Yannick #Carrasco is de eerste Belg ooit (!) die in de Primera Divisíon kan scoren tegen #Barcelona.



🔝🔝🔝 pic.twitter.com/D1B6t9NHfb — Jarno Bertho (@JarnoBertho) November 21, 2020

In de tweede helft viel Gerard Piqué uit met op het eerste zicht een ernstige blessure. Hij verliet het veld in tranen. Atletico Madrid won uiteindelijk met 1-0