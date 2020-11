Een Uruguayaanse barbecue met grote gevolgen: Suarez mist reünie met Messi

De interlandbreak heeft veel nieuwe coronabesmettingen opgeleverd binnen de rangen van de Uruguayaanse selectie. Een barbecue-avond lijkt de schuldige van de uitbraak te zijn.

In totaal hebben maar liefst zestien mensen een positieve coronatest afgelegd in het Uruguayaanse kamp tijdens of net na de interlandbreak. Zestien gevallen, enkel en alleen spelers.

Onder hen Luis Suarez. Atlético Madrid kan dus geen beroep doen op de spits tijdens de clash met FC Barcelona. Ook middenvelder Lucas Torreira zal de match in quarantaine doorbrengen in plaats van op het veld.

Bij Uruguay is een Corona-uitbraak gaande. Heel gek, dat verwacht je niet met hun gewoontes rond wedstrijden. https://t.co/cGdbUhITda pic.twitter.com/c0OD0pvi4L — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) November 18, 2020

Tijdens de interlandbreak dook er een beeld op van de spelers van Uruguay, gezellig rond een barbecue. De coronaregels werden dus niet nageleefd. Mogelijk niet alleen rond de barbecue... Zou dat de katalysator van de coronabesmettingen zijn geweest?