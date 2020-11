Na de afgesprongen deal met Standard spreekt François Fornieri: "Mocht het nodig zijn, zet ik stappen tegen monsieur Venanzi"

Het was een paar weken het gespreksonderwerp in Luik: François Fornieri zou investeren in Standard en zo 50 procent van de aandelen van de club verwerven. De deal sprong echter af en voorzitter Bruno Venanzi wees naar Fornieri. Die wil nu één en ander rechtzetten.

Fornieri zelf stelt dat de deal afsprong omdat de banken hem waarschuwden voor bepaalde constructies met het stadion en financiële en juridische zorgen bij de club. Onder meer de zaak met Junior Edmilson.

"Ik wist dat en we zouden het onderling regelen. Weet je wat het is? Stel dat justitie Standard onderzoekt. Dan zouden ze ook bij mij terechtkomen, hé. Daar had ik geen zin in. Vergeleken met de waarde van Mithra is Standard 'peanuts'. Ik moet ook aan mijn bedrijf denken. Mocht ik in een slecht daglicht komen, kan dat nefast zijn voor Mithra", zegt hij in HLN.

Fornieri zal - moest er ineens een nieuwe investeerder opduiken - ook klacht indienen tegen Venanzi, die hem tegen de schenen heeft geschopt. "Meneer Venanzi weet wat ik hem verwijt. Ik sta recht in mijn schoenen. En mocht het nodig zijn, zal ik stappen ondernemen tegen Monsieur Venanzi, maar niet tegen Standard. Ach, ik probeer altijd tot een vergelijk te komen in een dispuut. Ik heb geen agressief karakter. Alleen: hij heeft mijn imago proberen te bevuilen, terwijl hij zelf in fout is. Dat is aangekomen."