Luis Suarez mist wedstrijd tegen ex-club, Rode Duivel is wel opnieuw beschikbaar

Dit weekend staat in de Spaanse competitie de kraker op het programma tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. Bij de Madrilenen kunnen ze echter niet rekenen op Luis Suarez. De Uruguayaan is besmet met het coronavirus.

Luis Suarez zal de voorbije weken ongewtijfeld uitgekeken hebben naar de wedstrijd tegen zijn ex-club, maar het coronavirus strooit roet in het eten voor de Uruguayaan. De aanvaller is besmet en is er dit weekend dus niet bij.

Diego Simeone heeft op de persconferentie laten weten dat Yannick Carrasco wel opnieuw beschikbaar is. De Rode Duivel had de voorbije weken last van een spierblessure. De flankaanvaller scoorde voorlopig één doelpunt in 5 wedstrijden in La Liga dit seizoen.