Copa Libertadores op zak, gescoord op Copa America en 500.000 volgers op Instagram: "Lommel terugbrengen waar het thuishoort"

Zaterdagavond gaat Lommel op bezoek bij Deinze. Sinds de overname door de City Football Group is er bij Lommel zowel op als naast het veld heel wat veranderd. Sinds eind september hebben de Noord-Limburgers zowaar een Colombiaans international in de rangen.

Stem vanavond zeker af op Deinze-Lommel en hou er de rechtsbuiten van de groenhemden in de gaten. Zijn naam: Marlos Moreno, een 24-jarige Colombiaan. Dat is an sich al niet alledaags voor Lommel, maar het verhaal van Marlos Moreno is beklijvend. Op zijn negentiende won hij de Copa Libertadores, speelde hij met Colombia de Copa America en dwong hij een droomtransfer af naar Manchester City. Voetbalkrant.com sprak met de sympathieke Colombiaan, die in zijn laatste twee wedstrijden voor Lommel tot scoren kwam.

Boerenjaar 2016

Vanuit de eigen jeugd groeide Marlos Moreno bij de Colombiaanse topclub Atletico Nacional uit tot een vaste waarde in het elftal. In 2016 beleefde hij op amper negentienjarige leeftijd een absoluut boerenjaar. "We wonnen de Copa Libertadores, waarin ik ook in de finales (de finale bestaat uit een heen- en terugwedstrijd, nvdr.) mocht starten. Het was ongelooflijk. In datzelfde jaar werd ik voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Ik speelde op de Copa America. Het was een uniek jaar. We wonnen haast alles wat er te winnen was dat jaar", haalt Marlos Moreno herinneringen op.

Zijn prestaties gingen ook in Europa niet onopgemerkt voorbij. Het was grootmacht Manchester City dat 5,5 miljoen euro neertelde om de Colombiaanse international naar Engeland te halen. "Dat was een droom, een privilege zelfs. Want eigenlijk is een rechtstreekse transfer van Colombia naar Europa eerder ongewoon."

Reis rond de wereld

Vier jaar staat de teller wat betreft officiële wedstrijden voor Manchester City nog steeds op nul. In plaats daarvan reisde Moreno de wereld rond. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan Deportivo La Coruna, Girona, Flamengo, Santos Laguna en Portimonense.

"Uiteraard is het een droom voor mij om ooit in het eerste elftal van City te kunnen spelen. Toch zie ik de voorbije jaren als een proces dat ik moet doormaken. En vergis je niet, ik heb bij elke club heel veel geleerd. Ook over hoe hard het leven als profvoetballer kan zijn, zeker wanneer je niet veel speelgelegenheid krijgt", aldus de achtvoudige Colombiaanse international.

Opvallend: Met bijna 500 000 volgers op Instagram blijkt de Colombiaan razend populair te zijn. "Een ster zou ik me zeker niet noemen", vertelt een breed glimlachende Marlos Moreno. "Het grootste deel daarvan heb ik te danken aan mijn periode in Brazilië, waar de mensen helemaal voetbalgek zijn."

Volgende halte: Lommel

Na Spanje, Brazilië, Mexico en Portugal bleek de volgende halte voor Marlos Moreno België, meer bepaald Noord-Limburg. En het moet gezegd: de laatste weken toont Moreno alsmaar meer flitsen van klasse. Vraag dat maar aan Maxim De Cuyper. De youngster van Club NXT werd onlangs tureluurs getikt door de vinnige winger.

"Het was een moeilijke keuze, want er waren ook enkele andere aanbiedingen. Ik koos echter met volle overtuiging voor Lommel en ik moet zeggen dat ik me snel heb kunnen aanpassen aan de club en aan de mensen hier. Mede door corona is het hier heel erg rustig, maar dat maakt me weinig uit. Ik geniet van de rust en tegelijkertijd gebruik ik die vrije tijd om zoveel mogelijk in contact te blijven met het thuisfront. Mijn vrouw, twee kinderen en moeder zijn immers nog in Colombia."

En zo komt Moreno vandaag dus uit tegen ploegen als Deinze en Seraing, daar waar hij nog niet zo lang geleden de degens moest kruisen met de Barcelona's en Benfica's van deze planeet. "Ik moet eerlijk zeggen dat het niveau in 1B hoog ligt", aldus Moreno. "In deze competitie wordt heel veel strijd geleverd. Vooral op het vlak van decision making gaat het er hier erg snel aan toe. Ik ben ervan overtuigd dat dit avontuur me enorm zal helpen in het verdere verloop van mijn carrière."

"Lommel brengen waar het thuishoort"

De uitleenbeurt bij Lommel loopt af aan het einde van het seizoen. Toch wil de Colombiaan niet zomaar een passant zijn aan de Gestelsedijk. "Ik probeer mee voor stabiliteit te zorgen op het veld. Van daaruit moeten we proberen om Lommel terug te brengen waar het thuishoort: de Jupiler Pro League. Op persoonlijk vlak zou ik graag terug deel uitmaken van de Colombiaanse selectie. Maar als ik hier bij Lommel mijn steentje kan bijdragen aan het project, zal ik daar ook op persoonlijk vlak uiteindelijk voor beloond worden."