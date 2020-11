Ronald Koeman heeft voor de laatste keer vragen beantwoord over de toekomst van Lionel Messi: "Ik zie hem niet buiten deze club"

Blijft Lionel Messi bij FC Barcelona of vertrekt hij binnenkort toch naar Manchester City? Er is nog steeds geen duidelijkheid over. Een transfer naar de Engelse topclub lijkt in de maak, maar Koeman legde uit dat hij Messi niet buiten FC Barcelona ziet.

Op de twitterpagina van Fabrizio Romano staat de uitleg van de Nederlander te lezen. "Ik zie hem niet buiten deze club en ik ga er verder ook niets over zeggen. Ik beantwoord geen vragen meer over de vragen van Messi in de toekomst", aldus Koeman.

‘Do you see Leo Messi leaving Barça?’. Ronald Koeman just answered: “No, I don’t see him outside the club and I won't say anymore about this. I won't take any more questions on Leo’s future”. đŸ‡ŠđŸ‡· #FCB #Messi