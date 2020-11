Geen bijkomende coronazorgen bij Club Brugge in aanloop naar Dortmund, wel een positieve hertest

Club Brugge kan richting Dortmund reizen met wat extra getankt vertrouwen tegen Kortrijk en een zo goed als volledige kern. Ook Covid-19 zorgt niet voor onverwachte aanwezigen. Er zijn geen spelers die recent positief getest hebben, met uitzondering van Eduard Sobol.

Er heeft in het Brugse kamp een nieuwe testronde plaatgevonden om te controleren of niemand het coronavirus heeft opgelopen, weet Het Nieuwsblad. Eduard Sobol was al besmet met corona en ook zijn hertest was positief. Ook zijn landgenoten Makarenko en Yaremchuk, respectievelijk bij Kortrijk en Gent aan de slag in onze competitie, hebben Covid-19.

Sobol is wel de enige bij blauw-zwart die het treffen met Borussia Dortmund zal moeten missen door een coronabesmetting. Alle andere spelers testten negatief tijdens deze testronde. Het virus zal dus geen effect hebben op de kansen van Club Brugge om te stunten in het duel met de huidig nummer twee uit de Bundesliga.