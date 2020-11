Van de regen in de drup: Barcelona moet nu ook sterkhouder voor lange tijd missen

Barcelona is op zijn zachtst gezegd niet aan zijn beste seizoensstart ooit bezig. Ronald Koeman krijgt de Catalaanse trein voorlopig nog niet op het goede spoor. Zaterdagavond duwde onze landgenoot Yannick Carrasco de Blaugrana nog wat dieper in de miserie.

De Rode Duivel liet immers de enige goal optekenen in de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Barcelona. De Madrilenen komen zo samen met Real Sociedad aan de leiding. Barcelona is op stek 10 terug te vinden in de stand. De kelk moet blijkbaar tot op de bodem geledigd worden want nu valt ook Gerard Piqué uit met een blessure.

Na een duel met Atletico-speler Angel Correa werd de rechterknie van Piqué geraakt. De 33-jarige verdediger werd met de tranen in de ogen naar de kant gehaald. Het verdict is zwaar: Catalaanse media schatten zijn onbeschikbaarheid op zes tot acht weken. Er wordt nog een verder onderzoek gedaan of ook de ligamenten zijn geraakt, dan kan hij echter nog langer out zijn.