De 'transformatie' van Carrasco: Rode Duivel bedolven onder de lof door Spaanse pers

Yannick Carrasco was de grote man tegen FC Barcelona. De Rode Duivel heeft, na zijn Chinees avontuur, terug zijn niveau van weleer teruggevonden bij Atlético Madrid. De Spaanse pers was onder de indruk.

Zowel Marca, El Pais als AS schuwden de superlatieven niet voor de prestatie van de vleugelspeler. De rode draad doorheen de lof was de totaalprestatie die de Belg neerzette tegen Lionel Messi en co.

Zowel aanvallend als defensief droeg Carrasco meer dan zijn steentje bij. Toch opvallend dat de Rode Duivel nu ook voor zijn verdedigend werk zo geroemd wordt. Zijn defensieve werklust en tactisch vermogen waren nooit de sterkste punten van de Spaanse Belg, maar onder Simeone heeft hij hierin een geweldige transformatie ondergaan.

Ook bij de Rode Duivels zagen we Carrasco al sterke wedstrijden afwerken, waar hij de hele linkerflank bestreek. De vleugelspeler heeft zo enorm aan maturiteit ingewonnen en lijkt op zijn 27ste zijn intrinsieke talent maximaal te verzilveren.