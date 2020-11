Waar is de Mbokani van vorig seizoen? En waar zit zijn vervanger?

'Waar is de Mbokani van vorig seizoen?', vraagt iedereen zich af. De Mbokani van zaterdag op Oostende is in ieder geval niet dezelfde. Antwerp had moeite met grote kansen creëren, maar die halve kansjes die ze kregen zijn vaak genoeg voor oude Dieu.

Door Vincent Albers

De laatste speeldagen heeft Mbokani echter veel moeite met scoren. Antwerp mist zijn vorm van vorig seizoen overduidelijk.

4 goals en 1 assist in 13 wedstrijden. Het zijn op zich geen dramatische statistieken, maar in vergelijking met zijn vorige seizoenen kun je spreken van een dip. Dieumerci Mbokani is niet het type dat veel meters maakt voor zijn ploeg en ook in het samenspel loopt het vaak stroef.

Dalende cijfers

De reden waarom hij een topspits is, is omdat hij een garantie op doelpunten is en je kunt er altijd een lange bal naar trappen. Op beide vlakken is hij in mindere doen. Mbokani heeft meer shots per game (2,2) dan vorig seizoen (2) maar wel minder doelpunten per match. Ook wint hij minder duels per match. Dit seizoen 5.6, vorig seizoen 8.5 volgens whoscored.com.

Dat laatste ligt hoogstwaarschijnlijk ook aan de verandering van spelfilosofie. Onder Ivan Leko wordt er meer verzorgd voetbal gespeeld dat meer over de grond gaat. Bij Laszlo Bölöni was het de bedoeling om zo snel mogelijk Mbokani te vinden vooraan met een lange bal. Ivan Leko is duidelijk nog aan het zoeken naar een systeem dat de beste Mbokani naar boven haalt. Hij gaf zelf aan na de match op Oostende dat hij Mbokani ongevaarlijk vond. Mbokani op de bank volgende speeldag, dat is een reële optie.

Waar is Mbenza?’

Leko had in de transferperiode duidelijk gemaakt dat hij een extra spits nodig heeft. Die is er ook gekomen in de vorm van Guy Mbenza. De nieuwe spits is al een maand terug fit maar heeft de wedstrijdselectie nog niet gehaald. Leko lijkt niet tevreden te zijn met zijn extra spits.

Als de Antwerpsupporters een andere diepe spits willen zien op het veld zullen ze moeten wachten op Bruny Nsimba, de jonge spits die dit seizoen voor het eerst meetrainde met de A-Kern. Hij liet al een positieve indruk na in het begin van het seizoen, maar viel uit met een blessure 7 weken geleden. Leko heeft beperkte opties in de spits maar zal toch iets moeten veranderen, want Antwerp mist efficiëntie.