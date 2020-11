Joachim Van Damme bracht strijd en kleur in #ZWAKVM, enkele van de sappigste quotes uit de wedstrijd

Het duel tussen Zulte Waregem en KV Mechelen was een felbevochten partij. Met heel wat duels, zeker in de tweede helft. Essevee drukte door, Malinwa hield stand. Niet voor het eerst ging Joachim Van Damme voorop in de strijd.

"Het was misschien onze lelijkste wedstrijd van het seizoen, maar de punten zijn soms het belangrijkste", aldus coach Wouter Vrancken achteraf. En daar heeft hij natuurlijk een punt. Hairemans was de man van de match met een goal en een assist, maar ook Joachim Van Damme viel op. Een hele wedstrijd lang stuurde hij zijn ploeg zoals het een aanjager betaamt. Het voordeel aan wedstrijden zonder publiek? We konden het vanop de eerste rij allemaal horen. En dan valt het extra op wat zo'n kerel allemaal zegt op een wedstrijd. Knotsen Inclusief sappig Waas accent, uiteraard. "Marcq, hou ou toot zeg" maande hij Damien Marcq aan tot kalmte na een fout op hem. "En nou knotsen hé", gaf hij aan na de 0-1 om de rest van zijn ploeg wakker en scherp te houden. Ook "gene cinéma jongens" en "hou ouven kop erbij" kwamen de revue gepasseerd, net als heel wat positieve coaching na een verkeerde pass of voorzet van een van zijn collega's. De beste quote was misschien voor een zanikende Togui na een dieptepass van Van Damme: "As ge geweun loept, dan edde die." Vrij vertaald: als je gewoon naar de bal loopt, dan kon je hem binnenhouden.