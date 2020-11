Vandenbempt hard voor Anderlecht én Club Brugge: "Zo voorspelbaar" & "Slechtste Club Brugge in jaren"

In zijn wekelijkse analyse op Sporza liet Peter Vandenbempt zijn licht schijnen op de Belgische voetbalactualiteit. Deze week was hij erg kritisch voor Anderlecht, dat op het Kiel in het zand beet. Maar ook Club Brugge, dat nipt KV Kortrijk versloeg, is nog niet waar het hoort te zijn.

Anderlecht ging na een slappe prestatie terecht onderuit tegen Beerschot. "De vraag luidt of dat geprogrammeerde voetbal van Anderlecht niet gewoon te voorspelbaar is geworden, en dus makkelijk te verdedigen", aldus Vandenbempt. "Er is nood aan meer variatie in het voetbal, meer intuïtie."

Maar ook landskampioen Club Brugge moet het niveau dringend opkrikken, ondanks de zege tegen Kortrijk. "Het is een dubbel gevoel bij Club. Ze staan alleen op kop, maar het is wel het zwakst presterende Club in een paar jaar. En dat besef is er ook intern."

"Naast het spitsenprobleem is het ook veel minder bij Vanaken en Vormer, iets wat normaal altijd kwaliteit garandeert. En ook het uitvoetballen van Deli was weer dramatisch. Er zit geen vaart in het voetbal van Club. Zowel individueel als collectief is het wat minder dan vorig jaar. De defensie is minder stabiel, en ook de doelman is niet meer onoverwinnelijk", besluit Vandenbempt.