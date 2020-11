Voetbalwereld neemt massaal afscheid van Anele: "RIP, my friend"

Maandagochtend raakte bekend dat Anele Ngcongca op amper 33-jarige leeftijd is omgekomen bij een auto-ongeval in Zuid-Afrika. Het nieuws sloeg ook in België in als een bom. Anele werd in 2011 landskampioen met Racing Genk.