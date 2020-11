Ex-ploegmaat over "gouden gast" Hairemans: "Alleen jammer dat hij zijn leermeester niet vermeld heeft"

Geoffry Hairemans is helemaal boven water gekomen bij KV Mechelen. Hij scoort en laat scoren. Vooral zijn assist voor Nikola Storm afgelopen weekend was een beauty!

Maxime Biset, die met hem bij Antwerp speelde, heeft er een anekdote over. “Heeft Geof verteld van wie hij geleerd heeft om de bal op die manier buitenkant links te trappen? Van mij dus”, lacht Biset in GvA. “Ik ben rechtsvoetig, maar op ­training gaf ik vroeger vaak van die balletjes met links. Mooi dat Geof mij op die manier heeft ­willen eren met zijn assist op Storm. Alleen jammer dat hij zijn leermeester achteraf niet heeft vermeld. Bij deze is dat recht­gezet.”

Biset looft ook de mens naast het veld. “Geof is een gouden gast om in een groep te hebben. Iemand die kan zwanzen, met zichzelf kan lachen en waarmee je altijd plezier kan maken. Hij houdt van een goeie ambiance in de kleedkamer. Het is ook daarom dat ik vermoedde dat het wel zou klikken tussen hem en KV."