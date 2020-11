De scenario's op een rijtje: Club maakt nog kans op tweede plaats, maar alles staat of valt met wedstrijd tegen Zenit

Club Brugge ging gisteren kansloos onderuit in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Door de overwinning van SS Lazio is overwinteren in de Champions League héél ver weg. Al kan het nog.

In principe is het simpel. Club Brugge moet volgende week op Olympia de volle buit pakken tegen Zenit FC en hopen dat Borussia Dortmund hetzelfde doet tegen SS Lazio. In dat geval staat er een rechtstreeks duel voor de tweede plaats op het menu voor blauw-zwart in Rome.

Maar het moge duidelijk zijn dat de Italianen de beste troefkaarten in handen hebben om ook in het voorjaar van 2021 te dansen op het Kampioenenbal. Al zijn er nog enkele scenario's waar Club Brugge kan op hopen. We zetten ze even op een rijtje.

Club Brugge pakt de tweede plaats als...

het zes op zes pakt en Borussia Dortmund of Lazio nul op zes

het zes op zes pakt en Lazio één op zes

het vier op zes pakt en Lazio nul op zes

Club Brugge is verzekerd van de Europa League als het volgende week niét verliest van Zenit