Standard gaat niet roteren in Europa met oog op Clasico: "Gaat ook over fierheid"

Donderdagavond is het alle hens aan dek voor Standard tegen Lech Poznan. De eerste punten in Europa moeten simpelweg gepakt worden.

Na een 0 op 9 is het alle hens aan dek voor Standard tegen Lech Poznan: "We zijn ontgoocheld door onze resultaten. We hebben ook onze fierheid", aldus coach Montanier.

Fierheid

"Het is aan ons om onze eerste punten te pakken. Roteren voor de Clasico? Neen, we willen echt die punten pakken, want die nul is niet leuk. De motivatie zal er zijn."

"Muleka heeft opnieuw aangesloten bij de groep voor een deel van de training. We gaan hem stap voor stap herintegreren in de groep."