Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck over de rol van Patrick Lefevere bij Anderlecht: "Veel beterschap is er nog niet gekomen"

Patrick Lefevere is sinds januari van dit jaar ook aan de slag gegaan bij RSC Anderlecht. Hoe kijken wielericonen Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx, laatstgenoemde is ook RSCA-liefhebber, naar die opmerkelijke zet?

In het begin van 2020 pakte Anderlecht uit met verrassend nieuws. Patrick Lefevere, bijzonder succesvol als manager bij wielerformatie Deceuninck.Quick-Step, werd onafhankelijk lid van de paars-witte Raad van Bestuur. Over het voetbaltechnische houdt de 65-jarige wielerbaas zich op de vlakte. Als buitenstaander observeert hij of alle neuzen in dezelfde richting wijzen en kijkt hij vooral naar de structuur bij RSCA en hoe die kan worden geoptimaliseerd.

In Het Nieuwsblad liet Eddy Merckx zich uit over de verrassende zet van Lefevere. "Veel beterschap is er nog niet gekomen bij Anderlecht sinds de aanstelling van Lefevere. Dat blijft moeilijk dit seizoen. Maar het zal niet Patrick zijn die de tactiek uittekent, zeker", vroeg hij zich af.

Bongonda

Ook Roger De Vlaeminck kwam aan het woord. "Voor zover ik weet heeft hij nooit op een bal ­gesjot. Wat kent hij dan van voetbal? Dat is toch zo?" Voorts verwees hij naar een discussie in Extra Time over Théo Bongonda.

"Die moet niet op links spelen, maar op rechts, ­zeggen ze. Is dat zo? Lefevere zal dat al niet weten. Ik weet het ook niet", aldus De Vlaeminck.