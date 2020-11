Genk-speler staat rugnummer 16 af als eerbetoon aan overleden Anele

Het droevige nieuws over Anele Ngcongca sloeg in als een bom bij Racing Genk. De Zuid-Afrikaan lag meer dan negen jaar onder contract bij de Limburgers en overleed maandag op 33-jarige leeftijd.

Zo was Anele Ngcongca een van de sterkhouders van de kampioenenploeg in 2011. In totaal speelde de rechtsachter 279 wedstrijden voor KRC Genk. De club is in diepe rouw en zal op gepaste wijze eer betuigen aan hun overleden ex-speler.

Anele speelde altijd met het nummer 16 op zijn rug en die zal nu, als eerbetoon, niet meer gebruikt worden. Elias Sierra Cappelleti ruilt rugnummer 16 in voor nummer 19, weet Sport/Voetbalmagazine.