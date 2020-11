🎥 Gary Lineker getuigt over het onwaarschijnlijke talent van Diego Maradona terwijl Owen en Ferdinand met open mond zitten kijken

Gary Lineker neemt de kijkers terug naar een benefietwedstrijd tussen een ensemble 'World XI' met Lineker en Maradona en een elftal van (voormalige) Premier League-sterren. "In de kleedkamer hield hij de bal een paar minuten hoog met zijn linker, maar wat hij op het veld deed is het beste wat ik ooit heb gezien", bouwde de Engelsman de spanning op.

De aanwezigen in de studio -Peter Crouch, Rio Ferdinand en Michael Owen- keken hem met grote ogen aan. "Al jonglerend wandelde hij naar de middenstip voor de opwarming en daar deed hij het. 'BANG', hij knalde de bal zo hard en zo hoog hij kon. Recht omhoog. Hij bleef staan tot de bal weer beneden was en dan weeg: 'BANG'! Dertien keer in totaal. Meer dan drie passen moest hij nooit zetten tussen twee contacten."

"He had such an incredible passion for the game."



"I've never seen anyone have such a beautiful affection with a football."



A heartfelt tribute from @GaryLineker to the one and only Diego Maradona...



