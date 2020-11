Jean Butez duidt de beste doelman aan in België (en het is niet Mignolet): "Hij heeft het meeste punten gepakt"

Jean Butez kent een goed seizoensbegin bij Antwerp. De doelman is incontournable, zelfs met een goeie keeper als Alireza Beiranvand die staat te pushen. De beste van België vindt hij zichzelf niet. Die eer is volgens hem weggelegd voor de keeper van Standard.

Het logische antwoord, dat iedereen verwacht, zou Simon Mignolet zijn, maar... "Arnaud Bodart. Hij heeft al het meeste punten gepakt voor zijn team. En dat zeg ik niet omdat hij net scoorde", zegt hij in HLN. "Hij heeft met zijn maturiteit, ook al is hij maar 22, al veel indruk op me gemaakt."

Er zijn natuurlijk nog goeie doelmannen. "Voor de rest... Ik vind niet dat er dit seizoen een doelman bovenuit steekt. Mignolet is niet zo sereen en regelmatig als vorig seizoen. Bolat had geen voorbereiding en is mede daardoor nog niet top. Het voetenspel van Vanhamel vind ik wel écht goed. Al mag ik dat misschien niet luidop zeggen?"