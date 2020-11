Indrukwekkende eerbetonen Maradona op covers van de grootste kranten, maar l'Equipe veruit de beste

De sportkranten pakken vandaag natuurlijk allemaal groot uit met Diego Maradona. Maar eentje steekt er toch bovenuit. L'Equipe pakte uit met de bekendste quote van filosoof Friedrich Nietzsche.

"God is dead" - "God is dood" kopt de Franse sportkrant groot. Zo had Nietzsche het niet bedoeld, maar het is sprekend voor het respect dat de voetbalwereld had voor het talent van de Argentijnse superster.