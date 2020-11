Om de 63 minuten van waarde: Beerschot heeft nu echt Goud(en Schoen) in handen door contractverlenging

Het is zover. Raphael Holzhauser heeft zijn contract bij Beerschot tot 2023 verlengd en blijft zo ook de komende jaren bij De Mannekes.

"Uiteraard was er interesse van andere ploegen, maar Beerschot is altijd de eerste optie voor mij geweest", aldus de Oostenrijkse middenvelder op de webstek van De Mannekes. En daarmee is meteen duidelijk waarom hij alsnog kiest voor een verlengd avontuur bij Beerschot.

Of hij ook in 2023 nog op Het Kiel rondloopt? Dat zal ook afhangen van de ambities van paars-wit op de lange(re) termijn mogelijk, maar ze zijn nu na enkele weken onderhandelen wel opnieuw een beetje zekerder.

Want: Holzhauser was einde contract in juni 2021 en kon dus anders in principe vanaf januari al beginnen praten met mogelijke andere geïnteresseerde clubs. En je weet dan nooit wat een eventuele Gouden Schoen zou kunnen betekenen voor die onderhandelingen.

De 27-jarige Oostenrijker zat de laatste maanden meermaals in de selecties van de nationale ploeg en mag dus ook hopen op het EK 2021, ook dat is een reden om te denken dat zijn marktwaarde - momenteel ingeschat op 2,3 miljoen euro volgens Transfermarkt - enkel maar kan stijgen.

63,2 minuten

Dat die cijfers niet alles zeggen? Peter Zulj van Anderlecht staat nog met 2,4 miljoen euro achter zijn naam. Sowieso is het een goede zaak voor Beerschot geweest, dat hem transfervrij kon ophalen in juli 2019 na een stint bij Grasshoppers.

Dit seizoen stond hij al 13 keer in de basis bij Beerschot en kwam hij al aan 1137 speelminuten. Daarin scoorde hij tien keer en gaf hij acht assists. Daarmee doet niemand beter ... niet qua goals, en ook niet qua assists. Om de 63,2 speelminuten is hij dus van waarde voor zijn club. Straf.

Plezier om met zo'n speler samen te spelen