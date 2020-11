Nog slecht nieuws vanuit Argentinië! Bondscoach die België in 2014 uitschakelde met spoed opgenomen

Terwijl Argentinië nog in nationale rouw verkeert na het heengaan van Diego Maradona gaat het niet goed met een andere ex-bondscoach. Alejandro Sabella werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen.

Een paar uur na het overlijden van Diego Maradona zou Alejandro Sabella met spoed zijn opgenomen in een ziekenhuis in Buenos Aires. Dat meldde Cadena SER. Het is niet duidelijk wat er met de 66-jarige ex-voetballer aan de hand is.

Sabella was als voetballer actief in Argentinië en ook in Engeland bij Leeds en Sheffield United. Bij ons is hij vooral bekend als de bondscoach die met Argentinië op het WK in 2014 de Rode Duivels uitschakelde (1-0). Het land sneuvelde pas tijdens de verlengingen van de finale tegen Duitsland (1-0).

Sabella was van 2011 tot 2014 bondscoach. Hij nam over van Batista die op zijn beurt had overgenomen van Maradona.