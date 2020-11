Grand cru? En dan moet het WK nog komen: de cijfers van de Nations League kennen we al, maar dit kan het EK in het Belgische laatje brengen

De Rode Duivels spelen de Final Four van de Nations League. Eindwinst betekent een extraatje van tien miljoen euro voor de Belgische voetbalbond. Maar 2021 kan op financieel vlak echt wel een grand cru worden.

In de zomer van 2021 wordt het uitgestelde EK immers afgewerkt. De Rode Duivels zijn één van de absolute topfavorieten om de Europese titel op het palmares te schrijven. En ook daar hangt een mooi extraatje aan vast.

De KBVB is al zeker van negen miljoen euro. Dat is de premie die vasthangt aan de kwalificatie voor het EK. Ook een overwinning levert geld op. Per Belgisch feestje telt de Belgische voetbalbond anderhalf miljoen euro bij op de bankrekening.

Vervolgens gaat het snel. Twee miljoen euro, drie miljoen euro en vijf miljoen euro voor het behalen van respectievelijk de tweede ronde, kwartfinales en halve finales. De verliezend finalist ontvangt vervolgens zeven miljoen euro.

En dan moet het WK nog komen

Voor de Europees kampioen staat er nog eens tien miljoen euro opzij. Met andere woorden: in het beste geval mag de secretaris van de KBVB zich aan een storting van zo’n 34 miljoen euro. Ter vergelijking: een jaar later staat het WK op het menu. De winnaar ontvangt… 52 miljoen euro!