Spitsenprobleem opgelost? "Ik kan de aanvaller worden die Standard zoekt"

Twee primeurs donderdagavond in Sclessin: Standard pakte zijn eerste punten in de groepsfase van deze Europa League en Abdoul Tapsoba scoorde zijn eerste goal in Luikse loondienst.

Abdoul-Fessal Tapsoba zag een droom uitkomen: zijn eerste goal voor Standard, bovendien in de Europa League. "Het is een kinderdroom die realiteit wordt. Ik besef het nog niet goed", was de Burkinees bijzonder opgetogen na de 2-1 overwinning tegen Lech Poznan. Klaar voor meer goals "Ik voelde dat mijn moment was aangebroken en toen Balikwisha schoot, wist ik dat ik moest volgen. Ik ben zo tevreden en ik ga verder blijven werken zodat dit verhaal zich nog kan herhalen", legde de maker van de 1-1 uit. Standard zit met een blessuregevoelige Oulare, een weinig overtuigende Avenatti en een geblesseerde Muleka. Kan Tapsoba zich nu manifesteren als diepe spits? "Ik ben gevormd in de as en het is mijn voorkeurspositie. Ik denk dat ik de kwaliteiten om de aanvaller te worden die de club zoekt", besloot hij.