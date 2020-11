Standard speelde zijn beste match van de voorbije maand ondanks flinke tegenslag: "Dat doet deugd"

Voor de tweede keer in een week tijd ging Standard door een knotsgekke slotfase. Tegen Eupen was het Bodart die een late gelijkmaker scoorde en in de Europa Leaugue kopte Kostas Laifis de Rouches naar hun eerste driepunter. Het was een hoopgevende prestatie van de Luikenaars.

Standard speelde zelfs een half uur met z'n tienen na een rode kaart van Obbi Oulare. "Hij was gefrustreerd want er werd hem een onrecht aangedaan. Hij is op de terugweg en hij zit in een goeie dynamiek. Ik liet me vertellen dat het twee licht gegeven kaarten waren, maar het was wel een flinke klap", legde trainer Philippe Montanier uit.

Het was zonder twijfel de beste wedstrijd van Standard in meer dan een maand tijd. "We vinden onze goede flow terug zowel in onze organisatie als in de opbouw. Dat doet deugd, want we waren gefrustreerd omdat we zagen dat we ons niveau niet meer haalden."