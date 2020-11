Op naar een derde Rode Duivel in het Koninklijk Wit? 'Real Madrid zoekt én vindt alternatief voor Haaland'

Real Madrid heeft nog eens een Rode Duivel op het verlanglijstje geschreven. Zinedine Zidane is gecharmeerd door de Rode Duivel. Al is hij niet plan A.

Real Madrid doet er nog steeds alles aan om Erling Braut Haaland naar Spanje te halen, maar die denkwijze wordt gehanteerd door elke zelfrespecterende grootmacht met voldoende miljoenen op de bankrekening.

De Spaanse kranten weten dat Romelu Lukaku plan B is om Karim Benzema af te lossen in de Madrileense aanval. Het is Zinedine Zidane zelf die de naam van de Rode Duivel in de bestuurskamer van De Koninklijke heeft gedropt.

Prijskaartje héél zwaar

Big Rom losweken bij Internazionale FC wordt geen sinecure. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2024 in Milaan én werkt er samen met Antonio Conte, die hij héél hoog heeft zitten.