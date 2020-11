🎥 Dramatische avond voor Real: Courtois blundert, Hazard blesseert zich én pijnlijke thuisnederlaag

Na een 1 op 6 moest Real Madrid in eigen huis zien aan te knopen met de zege. Courtois en Hazard konden hun ploeg nu niet bepaald helpen. Die eerste blunderde en die laatste was op dat moment al geblesseerd naar de kant. Het werd een 1 op 9.

Het begon al bijzonder slecht voor De Koninklijke, dat weer maar eens een strafschop tegen kreeg. Na handspel van Nacho knalde Pérez van op de stip de 0-1 tegen de touwen. Eden Hazard blesseerde zich bij een kans die hij zelf afdwong en werd nog voor het halfuur vervangen. Kroos was ook nog dicht bij de gelijkmaker. Doelman Pacheco had een uitstekende reactie met de voeten in huis.

Enkele minuten ver in de tweede helft was er dan het weinig benijdenswaardige moment van Courtois. Hij wilde met een pass Casemiro bereiken, maar raakte de bal totaal verkeerd en speelde 'm zo in de voeten van Joselu. Voor die laatste was het dan maar een koud kunstje om het leer voorbij Courtois, die uit positie was, en in doel te krijgen.

Courtois tried to copy Ter Stegen & this is what happened 😭😭😭



Zowaar 0-2 dus. Pérez kon er zelfs 0-3 van maken, maar deze keer greep Courtois wel goed in. Lejeune haalde aan de overkant een kopbal van Mariano van de lijn. In de slotminuten kwam er toch nog spanning: Pacheco bracht wel redding op het schot van Vinicius. De bal klemmen bleek een te moeilijke opgave en Casemiro scoorde in de rebound: 1-2.

Real moest naar voor stormen en zo kon Alavés counteren: Courtois hield Lopez van de 1-3. De Belgische doelman deed dus wel alles wat hij kon om zijn eerdere misser goed te maken. Het bleek echter niet voldoende, want Real Madrid verloor met 1-2.