Alweer een domper: Eden Hazard nog maar eens geblesseerd naar de kant

Het blijkt maar niet mogelijk voor Eden Hazard om een behoorlijk aantal wedstrijden na mekaar af te werken zonder last te krijgen. De thuiswedstrijd tegen Alavés werd een ontnuchtering voor de Rode Duivel. Eens te meer moest hij vroegtijdig van het veld.

In de laatste wedstrijden leek Hazard net wat zijn draai te vinden en u komt hij dit tegen. De Koninklijke rekent nochtans op hem, Zidane bracht hem ook tegen Alavés aan de aftrap. Na een klein halfuur was de partij van Hazard echter alweer voorbij.

In de 28ste minuut kwam Rodrygo hem vervangen. Eerder in de wedstrijd had Hazard nog een prima kans. Hij schudde enkele verdedigers af en dwong doelman Pacheco met zijn schot tot een fraaie save. Toen de herneming opnieuw bij Hazard leek te belanden, kreeg de Rode Duivel een lichte tik.

Vervanging bij achterstand

Dat is ook meteen wat aan de basis lag van zijn vervanging. Hopen maar weer dat het niet te erg is. Met een spierblessure en een coronabesmetting heeft Hazard al meer dan zijn deel van de pech gekend. Op het moment van zijn vervanging stond Real Madrid overigens verrassend 0-1 achter.