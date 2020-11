John van den Brom zeer tevreden na indrukwekkende overwinning: "Sterke eerste helft met aanvallend voetbal en mooie doelpunten" 

KRC Genk heeft er een sterke wedstrijd opzitten. De Limburgers wonnen deze avond met 1-5 op het veld van Cercle Brugge. John van den Brom, de trainer van KRC Genk, was na de wedstrijd dan ook zeer tevreden.

Van den Brom gaf een reactie op de persconferentie na de wedstrijd. "We hebben bevestigd na de goede tweede helft van vorige week. Het was een sterke eerste helft met aanvallend voetbal en mooie doelpunten", aldus de trainer van KRC Genk.

Als er één minpunt was voor de trainer, was het misschien wel het tegendoelpunt. "Bij de rust vertelden we dat we graag de nul hadden gehouden, maar ze maken een mooi doelpunt. Liever dat natuurlijk dan een binnentikker", vertelde van den Brom.

Genieten

Van den Brom vertelde dat het genieten was aan de kant van het veld. "Alles wat we voorin deden in de eerste helft, was succesvol. We kwamen snel op voorsprong en daarna volgde snel de 0-2 en zag je het vertrouwen bij de ploeg. Dan kan je ook langs de kant genieten."