Neal Maupay evenaart bedenkelijk record tegen Liverpool

Neal Maupay kreeg in de eerste helft dé kans om Brighton & Hove Albion op voorsprong te trappen tegen Liverpool. Maar de Franse aanvaller miste zowaar zijn penalty. Tot overmaat van ramp ging het daarna nog meer mis.

Want Maupay moest enkele minuten na zijn penaltymisser geblesseerd naar de kant. Leondro Trossard kwam hem vervangen.

Maupay is zo de eerste speler in de Premier League die een penalty mist en nog vervangen wordt in de eerste helft sinds Dennis Bergkamp in 1998. Arsenal scoorde enkele minuten later wel via Petit en won de wedstrijd tegen Derby County.

In Brighton bleef het 0-0 tot bij de rust. Salah kon wel scoren maar liep enkele millimeters buitenspel.