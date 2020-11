Nog meer slecht nieuws voor Eden Hazard bij Real Madrid: Rode Duivel haalt selectie niet

Zaterdag beleefde Real Madrid een dramatische avond. Het verloor met 1-2 van Deportivo Alavés en zag Eden Hazard al vroeg in de partij uitvallen. Hij werd geblesseerd naar de kant gehaald en het was duidelijk geen wissel uit voorzorg.

Real Madrid heeft nog niet gecommuniceerd over de precieze aard van Eden Hazards blessure. Zinédine Zidane hoopte na de match dat het om een trap ging en geen spierblessure.

Als het alleen een trap was, dan is het er toch een met flinke gevolgen. Real Madrid maakte zondag de selectie bekend voor de wedstrijd van dinsdag tegen Shakhtar Donetsk en daarin is Hazards naam niet terug te vinden.