🎥 Engels voetbal maakt zich grote zorgen: Mexicaanse spits blijft angstvallig stil liggen bij ernstige hoofdblessure

In het Premier League-treffen tussen Arsenal en Wolves werden er al snel grote zorgen gemaakt om Raúl Jiménez, de Mexicaanse spits van Wolverhampton. Die viel al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit en moest op een draagberrie weggedragen worden.

Het noodlottige moment vond na amper vijf minuten spelen plaats. Bij een hoekschop was het een duel hoofd-tegen-hoofd tussen David Luiz en Raúl Jiménez. Luiz kon voort, maar Jiménez was er veel erger aan toe. Jiménez bleef de hele tijd stil liggen en dat zorgde toch voor serieuze onrust.

Jeez, this looks awful. Hope David Luiz and Raul Jimenez are both okay 🙏 pic.twitter.com/ya33oDDtGc — thomas (@FClMthomas) November 29, 2020

Vijf minuten later werd het lichaam van Jiménez dan op een draagberrie gelegd. De speler in kwestie veroerde nog altijd niet. In elk geval werd hij op deze manier weggeleid. Bij zijn medische behandeling zou hij ook zuurstof toegediend hebben gekregen.

Awful looking head injury to Raul Jimenez. Hope it’s not as serious as it appears. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 29, 2020

Hoe ernstig het oogde, bleek meteen ook uit de reacties op sociale media. Onder meer Gary Lineker en Mesut Özil wensten Jiménez het beste, terwijl ze zelf ook schrokken van wat ze te zien hadden gekregen.