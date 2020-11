Ondanks bewogen weekend: Lawrence Visser vierde scheidsrechter in Champions League-wedstrijd

Lawrence Visser zal deze week de vierde scheidsrechter zijn bij een wedstrijd in de Champions League. Hij zal er bij zijn in de wedstrijd tussen FC Porto en Manchester City. Bjorn Kuipers is de scheidsrechter voor dit duel.

Het werd een bewogen weekend voor Lawrence Visser. De scheidsrechter kwam veel in het nieuws door enkele discutabele beslissingen in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot. Nu heeft onze landgenoot goed nieuws gekregen, want hij zal de vierde scheidsrechter zijn bij een Champions League-wedstrijd. Zo is hij aanwezig bij het duel tussen FC Porto en Manchester City. Dat laat de KNVB weten op haar officiële website. De Nederlander Bjorn Kuipers zal de scheidsrechter zijn voor dit duel. Deze week zijn er drie Nederlandse scheidsrechters actief in de @ChampionsLeague!



Danny Makkelie 👉 Borussia Mönchengladbach - Inter

Björn Kuipers 👉 FC Porto - Manchester City

Serdar Gözübüyük 👉 Club Brugge - Zenit



📝 https://t.co/afzA47PEHl. — KNVB (@KNVB) November 30, 2020





