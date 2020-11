Racing Genk heeft wél nummer negen die rendeert: "Positiespel voor doel is voortreffelijk"

Scorende centrumspitsen, het is een schaars goed dezer dagen in de Jupiler Pro League. In het Nieuwblad vertelt analist Gert Verheyen over de vormcrisis van de nummers negen van onze topclubs. Al is Paul Onuachu de uitzondering op die regel.

"Let er maar eens op hoeveel van onze grote clubs op de sukkel zijn met hun nummer 9. De uitzondering daarop is Racing Genk", aldus Verheyen. "Mbokani scoort ook wel, maar zit toch in een dipje." "Wat Onuachu uitstekend doet, is altijd voor doel zijn. Zijn positiespel daarbij is voortreffelijk. Zijn beslissing om al dan niet voor de man te komen, zijn erg vaak de juiste. Dat is iets wat je niet kan aanleren." "Zoals die eerste goal tegen Cercle Brugge, die deviatie op de lage voorzet van Ito. Daar maakte hij niet de logische keuze, maar koos hij voor de verste hoek. Iets wat Didillon niet verwacht had. Onuachu rendeert als centrumspits in een 3-4-3, geflankeerd door Ito en Bongonda. Het is dat trio dat Genk aan resultaten heeft geholpen", besluit Verheyen.