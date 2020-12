Ex-Beerschot-speler die 35 jaar geleden aan de leiding stond: "Ik had op één avond gesprekken met Antwerp én Beerschot"

Het is 35 jaar geleden dat Beerschot nog eens aan de leiding stond in de vaderlandse competitie. Toen was Wim Hofkens erbij. De Nederlandse linksmidden haalt herinneringen op...

Het ging er toen anders aan toe. “Andere teams waren bezig met looplijnen en automatismen. Bij ons werden er alleen matchkes gespeeld. Vijf keer anderhalf uur per week. Afwerkvormen, die waren er bijna nooit. Toch klopte het plaatje. Zeker tegen voetballende ploegen deden we het goed. Twee zeges tegen Standard, drie op vier tegen Anderlecht...", vertelt hij in GvA.

Eén jaar speelde hij op het Kiel, daarna trok hij naar KV Mechelen. “Moest ik het kunnen overdoen, dan was ik gebleven. Dat heeft niets met KV te maken, maar alles met Aad de Mos. Er was geen klik. Nog eens: Beerschot was het beste jaar uit mijn carrière.”

Al speelde hij bijna voor de grote stadsconcurrent. “Ik had op één avond gesprekken met Beerschot én Antwerp. In eerste instantie koos ik voor Antwerp en Arie Haan, met wie ik een goed contact had. Om half één 's nachts belde Wauters: ik was te blessuregevoelig. 's Ochtends kregen we Paul Nagels aan de lijn. Hij zat nog in bad, maar sprong meteen in zijn kleren om in Anderlecht de transfer af te ronden.”