Staat Wasyl binnenkort in de MMA-kooi? Zijn makelaar geeft het antwoord

Kort nadat Marcin Wasilewski bekend maakte dat hij op voetbalpensioen ging, kwam een wild gericht bovendrijven. De Pool zou een carrièreswitch naar de MMA overwegen.

Marcin Wasilewski, een cultvoetballer met 6,5 jaar Anderlecht in de benen, is op 40-jarige leeftijd gestopt met voetballen omdat hij geen nieuwe club meer vond. Al snel ging het gerucht dat de beenharde verdediger zich zou richten op een carrière in de Mixed Martial Arts (MMA), een gevechtsport waar zowat alles is toegelaten binnen de kooi.

In de woensdageditie van The Sun liet Wasilewski's makelaar zich uit over het thema. Hij deed de geruchten af als onzin. De MMA-vechters kunnen opgelucht ademhalen. Wat de toekomst brengt voor 'Wasyl' is nog niet duidelijk. Een job bij Anderlecht misschien?