Rennes wacht nog op eerste goal of assist van Doku: "Hij heeft een waanzinnig potentieel"

De fans van Stade Rennes beginnen nerveus te worden. Hun topaankoop Jérémy Doku is nog niet beslissend geweest in zijn tien optredens voor de Franse club en ze maken zich zorgen dat hij de torenhoge transfersom van 26 miljoen euro niet waard is.

Jérémy Doku heeft zijn grote talent nog niet tentoon kunnen spreiden bij zijn nieuwe club. De 18-jarige Rode Duivel begint zich langzaamaan te integreren in zijn nieuwe omgeving en trainer Julien Stéphan blijft achter zijn youngster staan. Ik weet dat we een goed duo gaan vormen en voor veel gevaar zullen zorgen. Ook Hamari Traoré, Doku's ploegmaat bij Rennes, gelooft dat het grote potentieel er binnen de kortste keren binnenkort tot uiting zal komen. "Hij heeft een waanzinnig potentieel en zijn progressiemarge is enorm. We trainen niet bijzonder veel door de snelle opeenvolging van wedstrijden", aldus Traoré. "Ik denk dat hij probeert uit te zoeken hoe hij met mij moet spelen en combineren. Hij is nog jong. Men mag ook niet vergeten dat hij nog niet zo lang geleden is toegekomen en dat er tijd nodig is om aan te passen. Dat komt wel goed. Ik weet dat we een goed duo gaan vormen en voor veel gevaar zullen zorgen", besloot Traoré, die als rechtsachter dezelfde flank bestrijkt als Doku.





