Hans Vanaken wordt vanavond nieuwe recordhouder bij Club Brugge

Niets doet vermoeden dat Vanaken vanavond niet in de basis zal staan tegen Zenit Sint-Petersburg, dus naar alle waarschijnlijkheid zal er straks een nieuw record achter zijn naam staan als speler van Club Brugge.

Momenteel moet hij in de rangschikking als speler met de meeste Champions League wedstrijden voor Club Brugge de eerste plaats nog delen met Gert Verheyen. Beiden hebben reeds 22 duels achter hun naam staan, maar na vanavond zal de winnaar van de twee laatste Gouden Schoenen die rangschikking dus alleen aanvoeren.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid over het aantal wedstrijden in de poulefases van het kampioenenbal. Gert Verheyen speelde in het seizoen 2005-2006 zijn laatste wedstrijden in de Champions League. Voor Hans Vanaken zal het allicht een kwestie van tijd zijn om dat record in de komende seizoenen bij Club Brugge nog scherper te stellen.