Coach Leko waarschuwt naar aanleiding van het Europese duel: "Nu zal de wil om te winnen bij Ludogorets groter zijn dan tijdens de heenwedstrijd"

Antwerp kwam maandagavond nog in actie tijdens de dolle wedstrijd tegen OH Leuven, maar donderdagavond moeten ze alweer vol aan de bak in de Europa League. Tegenstander Ludogorets Razgrad is gebrand op revanche in het Bosuilstadion na hun nederlaag in de heenwedstrijd.

Royal Antwerp is momenteel leider van hun groep in de Europa League.

Morgenavond kunnen ze de Europese overwintering verzilveren mits winst tegen Ludogorets Razgrad. Dat staat in schril contrast met de situatie waar de bezoekers voor staan.

Zij staan helemaal puntenloos onderaan de groep en zijn sowieso al uitgeschakeld, maar coach Ivan Leko waarschuwt toch voor de Bulgaarse ploeg:

"Het klopt dat Ludogorets hier geen kwalificatie meer kan afdwingen. Hun Europees avontuur is afgelopen. Maar ze zullen zinnen op revanche. Ze zullen hier naartoe komen om te winnen. Laat dat duidelijk zijn. Wij zijn de ploeg die hen de eerste mentale dreun heeft toegediend. Sindsdien ging het van kwaad naar erger en nu hebben ze nul punten. De strafste manier om hun Europese campagne nu nog af te sluiten is door te winnen van ons. Zeker nu we helemaal bovenaan staan. En op die manier wissen ze pakken ze toch nog drie punten en wissen ze die nul uit."

Volgens coach Leko zullen we dus ook een volledige andere wedstrijd zien dan de heenwedstrijd:

"Tijdens die eerste wedstrijd dacht iedereen dat ze makkelijk gingen winnen van ons. Wij waren de underdog, de nieuwkomers die na jaren zonder Europees voetbal, veel te bewijzen hadden.

Dáár lag het verschil. Voor hen leken we een kleine uitdaging en dat zag je op het veld.

Er was maar één team die zich echt wilde bewijzen en dat waren wij.

Nu zal het anders zijn. Beide teams zullen aan de aftrap staan om te winnen.

De inzet is hoog. Voor ons de kwalificatie, voor hen de eer én de winstpremies."



"In het voetbal ben je maar zo goed als je laatste wedstrijd, en dat beseffen ze bij Ludogorets ook."

Ik ken trouwens ook de Oost-Europese competities, aldus de Antwerpse trainer:

"Daar is het Europese voetbal het belangrijkste. Het hoogtepunt van het seizoen.

Want daar liggen de winstpremies ook het hoogst.

Dus donderdagavond mogen we er zeker van zijn dat ze meteen het gaspedaal zullen induwen.

We zijn twee teams met gelijkaardige kwaliteiten. Dus het zal afhangen van de motivatie en grinta.

Daardoor hebben wij vorige keer gewonnen en nu zullen we ook moeten zorgen dat we ons 100 procent inzetten, willen we die kwalificatie binnenhalen."